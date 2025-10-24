الجمعة 24 أكتوبر 2025
نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر

إصابة الطفل بمرض السكر من الأمور التى تزعج الأمهات والآباء كثيرا لأنه يعتبر مرض مزمن ليس له علاج يظل الطفل يعانى منه طوال حياته وله مضاعفات خطيرة.

وإصابة الطفل بمرض السكر يعرف بالشعر من النوع الأول حيث يحتاج الطفل إلى أنسولين ونظام غذائي صحي لحماية الطفل من أي مضاعفات تهدد حياته.

كيفية التعامل مع الطفل مريض السكر 

وتقول الدكتورة وئام فاروق يونس استشارى طب الأطفال وسكر الأطفال، إن خبر إصابة الطفل بمرض السكر يقع بمثابة صدمة كبيرة على الوالدين لأننا نعلم أن السكر مرض مزمن ليس له علام ويظل الطفل يأخذ علاجه طوال عمره، خوفا من مضاعفاته، ولكن فى الحقيقة مرض السكر يعتبر مرض عادى إذا علم الطفل ووالديه طرق التعامل معه يتعايش معه الطفل بشكل طبيعي بدون أى مخاطر وبدون حرمان من أى شيء وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضافت وئام، أنه عند إصابة الطفل بالسكر يجب على الوالدين الخضوع لجلسات مع الطبيب المعالج لمعرفة نظام الحياة الذي سيفرض على الأسرة وليس على الطفل المريض فقط، والطفل مريض السكر لا يحرم من أى طعام بل يتم تناول أى شيء ولكن بحدود على الأسرة كلها أن تسير على نفس النظام الغذائي للطفل مريض السكر وهو النظام الصحي الذي من المفترض اتباعه ويقيهم شر العديد من الأمراض ويضمن أيضا الحفاظ على صحة طفلهم المريض.

وتابعت، أنه يتم أيضا تأهيل الأسرة والطفل لمعرفة كيفية التصرف مع هبوط السكر أو ارتفاعه فى الدم وكيفية حقن الأنسولين وجرعاته ونوعية الأطعمة التى ترفع السكر، ومع الوقت يعتاد الطفل على السكر ويصبح صديقه ويجد الطفل أنه يمارس حياته بشكل طبيعي ويمارس رياضاته المفضلة سواء السباحة أو كرة القدم بدون أى تعب.

