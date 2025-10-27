الإثنين 27 أكتوبر 2025
صاعق الموت، مشاجرة بين طلاب بالثانوية تنتهي بجريمة تهز الشرقية

أمن الشرقية، فيتو
شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية بعدما لقي طالب بالصف الأول الثانوي مقتله على يد زملائه إثر مشاجرة نشبت بينهم أمام إحدى المدارس بنطاق مركز منيا القمح.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

جريمة مأساوية هزت الرأي العام الشرقاوي 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول "محمد.ا.م" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، جثة هامدة.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وعدد من زملائه، تطورت إلى تعدٍ أودى بحياته في الحال.

 مقتل طالب ثانوي على يد زملائه باستخدام صاعق كهربائي

وأفاد شهود عيان بأن المتهمين استخدموا صاعقًا كهربائيًا إلكترونيًا خلال المشاجرة، ما تسبب في سقوط المجني عليه مغشيًا عليه وفقدانه الوعي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين والنيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطالب 

تم القبض على أربعة طلاب من المتورطين في الواقعة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، مع تكليف المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وظروفه.

المجني عليه،فيتو
مقتل طالب منيا القمح طلاب ينهون حياة زميلهم بالشرقية جرائم محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

