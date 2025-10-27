أبطال مجهولون في حرب أكتوبر.. خليل بطل رأس العش

اسمه خليل جمعة خليل، من أبطال قوات الصاعقة، والمجموعة 39 قتال، التي أسسها البطل إبراهيم الرفاعي، رحمه الله، وحقق بطولات خارقة في حروب الاستنزاف، وأكتوبر 1973.. وأثناء حرب 1967، كان خليل برتبة ملازم، وكان يقود فصيلة صاعقة مكونة من 22 جنديا، وموقعها في منطقة رأس العش، جنوب بورفؤاد.



كان تسليح الفصيلة عبارة عن أسلحة آلية، و6 قذائف آر بي جي فقط.. عندما شاهد لواءً مدرعا من جيش العدو الإسرائيلي يتقدم بهدف احتلال مدينة بورفؤاد، من أجل استكمال احتلال شبه جزيرة سيناء بالكامل.



على الفور أبلغ الملازم خليل قيادة قطاع بورسعيد بأمر الهجوم المعادي، وطلب دعمه بإطلاق مدفعية على اللواء المدرع، لكنه فوجئ برد غير متوقع، حيث صدرت له الأوامر بالانسحاب.. رغم الصدمة التي أصابته إلا أن الضابط الصغير رفض تنفيذ الأمر، وأغلق جهاز اللاسلكي.



ثم قام بتوزيع قواته على جانبي الطريق الذي استمر فيه دبابات العدو، وأمرهم بالسكون التام، إلى أن تصير المدرعات بين كمائن جنوده.. وفي اللحظة المناسبة، وبعد فترة من الصمت الشديد، أصدر أمره بضرب أول دبابة، وآخر دبابة في طابور العدو.



وبالفعل، أصيبت الدبابتان الأولى والأخير، فحدث ارتباك في صفوف العدو.. انتهز الملازم خليل وجنوده الفرصة، وبادروا بإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين، فأسقطوا الكثير من القتلى في صفوفه.



اضطر العدو إزاء الخسائر الكثيرة، غير المتوقعة، للانسحاب يجرون أذيال الخيبة، ولم تنجح الاستغاثات التي أرسلوها إلى قيادتهم في إنقاذهم.



بطولة البطل خليل جمعة نجحت في الحيلولة دون احتلال بورفؤاد في معركة رأس العش المجيدة.

بعد هذه المعركة حصل خليل جمعة على ترقية استثنائية، وحصل على نوط الواجب العسكري، وانتقل إلى المجموعة 39 قتال، ليقود أمجد العمليات خلف خطوط العدو.



كان البطل خليل جمعة يمضي أياما في الشمس وسط الصحراء؛ ليكتسب وجهه وجسمه ملامح البدو السمراء، وليعبر قناة السويس، وينفذ عمليات فدائية، وينقل أوضاع ومواقف وبيانات عن العدو.

انتقل البطل خليل جمعة خليل إلى رحمة الله تعالى في 7 نوفمبر من عام 2024، في صمت، ودفن بمقابر الأسرة بالسويس، مسقط رأسه.

