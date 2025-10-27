الإثنين 27 أكتوبر 2025
السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. 

