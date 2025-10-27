حصاد 9 جولات بالبريميرليج، آرسنال الأقوى دفاعا ووست هام الأكثر استقبالا للأهداف

الدوري الإنجليزي، يعد فريق آرسنال الإنجليزي متصدر الدوري الإنجليزي هو أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم بعد مرور 9 جولات، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ويليه كلا من توتنهام وسندرلاند ومانشستر سيتي بعدد 7 أهداف فقط.

وعلى جانب آخر يعد فريق وست هام يونايتد أكثر الفرق استقبالا للأهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 20 هدفا، ويليه وولفرهامبتون بعدد 19 هدفا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

