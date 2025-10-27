بعد إنتاجه بنقاء عالي، علاء مبارك يثير الجدل بشأن الذهب الجديد والنشطاء يكشفون السر

إنتاج ذهب صيني جديد، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عما وصفه الذهب الصيني الصلب، مؤكدًا أن الصين تنتج حاليًّا في مصانعها ذهب صافي بنسبة تصل إلى 99.9%، وأقوى من الذهب العادي.

إنتاج الذهب الصيني الجديد بنقاء عالي

حديث علاء مبارك عن الذهب الصيني الصلب، الذي تنتجه الصين في مصانعها، أشعل الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أكد أن الذهب الصيني الجديد يفوق في جودته معدن الذهب، بينما أكد آخرون أن الذهب الذي تنتجه الصين حاليًا يتفوق على المعدن النفيس في القوة وليس في الجودة.

وقال علاء مبارك عن الذهب الصيني: "مصانع صينية للذهب، صافى بنسبة 99.9٪ وأربع أضعاف اقوى من الذهب العادى!"



علقت البلوجر إشراق خليل قائلة: "ويبقى سؤال لماذا اشترى المركزي الصيني كميات من الذهب في الفترة الأخيرة وتسبب في ارتفاع حاد عالميا - قد تكون تجارب فعلية أو نشرهم الاخبار لغايات معينة".

ورد البلوجر أحمد حمزة فقال: " الصين طورت "ذهبًا صلبًا نقيًا" بنسبة 99.9%، أقوى بنحو 4 أضعاف من الذهب التقليدي عبر تقنية النانو (إضافة مسام دقيقة). هذا يجعله أخف وأكثر متانة، لكنه ذهب حقيقي معدل، لا مصنع من الصفر".

إنتاج ذهب صلب حقيقي أكثر قوة ونقاء

وعلق أحد الخبراء قائلًا: " للأسف الكثير اختلط عليهم الأمر، ولم يفهم الموضوع، هو ذهب حقيقي 99% تم تطويره بطرق فيزيائية وتقنية (مثل تعديل البنية النانوية) ليصبح: أقوى وأصلب من الذهب العادي، أقل عرضة للخدش أو الانثناء. مناسب أكثر للمجوهرات الدقيقة. بمعنى آخر لم يتم "صنع ذهب جديد" بل تحسين شكل وخواص الذهب الموجود بالفعل"

إنتاج ذهب صيني جديد اكثر نقاءً وقوة من العادي، فيتو



ورد البلوجر أحمد مختار قائلًا: "يعني بالعقل كده هيصنعوه من مادة أيه؟! وطالما مش من مادة الذهب يبقي خلاص مش دهب، هو حاجة شبيهه مثلا بس فى الأخر مش دهب وطالما بيتم تصنيعه يبقى خلاص تسقط عنه أهم قيمة ألا وهي ندرة المعدن نفسه فى العالم، فخلاص حاجة غير نادرة ويمكن تصنيعها فقيمتها وسعرها هيكون أقل كثيرًا ولا يقارن"

وعلق البلوجر خالد بن عبد الرازق آل كمال فقال: " الصين جربت فلز يخلط مع الذهب الخالص بنسبة 99.9% اي بمقدار 0.01 % يكسبه صلابه كبيرة مع احتفاظه بخاصية السحب لعمل المشغولات. في الأساس 99.99% ذهب طبيعى خاص".

في حين أكد البعض أن تقوية الذهب وجعله أصلب وأقوى ليست ميزة، لأنه سيكون صعب في التشكيل كمصوغات.

خصائص الذهب الصيني الجديد

جدير بالذكر أن الإعلان عن الذهب الصيني الجديد أشعل موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع حالة الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

إنتاج ذهب صيني جديد، فيتو

وكانت الصين قد أعلنت عن استحداث نوعًا جديدًا من الذهب، أطلقت عليه اسم "الذهب الصافي الصلب"، وحصلت من خلاله على براءة اختراع بعد العمل على تطويره لسنوات طويلة.

ونجحت الصين في تصنيع ذهب بنسبة نقاء 99.9%، وبصلابة عالية جدًا، تصل إلى 60 درجة على مقياس فيكرز، وهي 4 أمثال صلابة الذهب العادي، عبر إضافة كميات ضئيلة لا تتجاوز نسبتها 0.1%، من معادن نادرة.

وأصبح الذهب الصيني الجديد يجمع بين نقاء الذهب عيار 24 قيراطًا مع صلابة الذهب عيار 18 قيراطًا، فأصبح نقيًا بنسبة 99.9% وفي الوقت نفسه قويًا جدًا.

