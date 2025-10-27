وكيل وزارة التعليم يتابع استمرار برامج تنمية مهارات اللغة العربية بمدارس الدقهلية

تشهد مدارس محافظة الدقهلية لليوم الثاني على التوالي فعاليات المرحلة الثانية من برامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية، في 8 إدارات تعليمية تضم 54855 طالبًا في محافظة الدقهلية.

فعاليات المرحلة الثانية من برامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس

ومن جانبه، تابع اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تطبيق المرحلة الثانية من برامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية بإدارة طلخا التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية

رافق وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أثناء الزيارة الدكتورة رباب زيدان مدير عام إدارة طلخا التعليمية، واستهدفت الزيارة مدرستي عمر مكرم الابتدائية، والشهيد محمد السيد حسين الابتدائية.

وأجرى المهندس محمد الرشيدي حوارًا مع الطلاب عن أهمية البرنامج، كما تفقد الفصول الدراسية، وتابع التقييمات، وتأكد من الانتهاء من تسليم جميع الكتب المدرسية.

