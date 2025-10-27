هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

الدعاء في الصباح من الأمور المستحبة لما فيها من استعانة بالله ولجوء إليه، كما أن الدعاء هو سلاح المؤمن وعدته لمواجهة الأعداء، كما أن الدعاء طاقة أمل تضاف إلي الإنسان حين يستشعر عظمة ربه وقدرته على تحقيق الآمال وتسخير المستحيل.

وخلال السطور التالية نجيب معكم على سؤال يشغل بال الكثيرين مفاده هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟

فضل ذكر الله عز وجل

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول أذكار الصباح والمساء: إنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ ذِكرَ الله تعالى مِن أفضل الأعمالِ؛ لأن سائر العبادات وسائل يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ، بخلاف الذكر الذي هو المقصود الأسنى؛ كما في "شرح المشكاة" لشرف الدين الطيبي (5/ 1733، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز).

ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِن إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ»؟ قالوا: بلى، قال: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه".

شروط قبول الدعاء

لقبول الدعاء شروط لا بد من توافرها، وموانع لا بد من تجنبها، وأسباب ينبغي الحرص على توفرها.أما الشروط فجماعها ثلاثة شروط:

الأول: دعاء الله وحده لا شريك له بصدق وإخلاص، لأن الدعاء عبادة قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60} وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم

الثاني: ألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.

الثالث: أن يدعو بقلب حاضر، موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

وأما الموانع فهي ضد الشروط المذكورة.

أسباب إجابة الدعاء

قال العلماء: إن أسباب الإجابة تتلخص فيما يلي:

الأول: افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك.

الثاني: رفع اليدين.

الثالث: عدم التردد، بل ينبغي للداعي أن يعزم على الله ويلح عليه.

الرابع: تحري أوقات الإجابة؛ كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام، وغير ذلك.

الخامس: أكل الطيبات واجتناب المحرمات.

وأما كيفية الدعاء فهي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر قلبه ويحسن ظنه بربه، ويوقن بإجابة الله له، ولا يتردد ولا يقول اغفر إن شئت بل يعزم على ربه ويدعو بحاجته من خيري الدنيا والآخرة.

وأما قولك (وهل الوسيلة تعتبر دعاء) فالجواب نعم يجوز للإنسان أن يطلب حاجته من الله مباشرة وهو الأصل، وله أن يتخذ وسيلة مشروعة في دعائه كما قال عمر. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. رواه البخاري.

والتوسل المشروع يكون بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته.

الثاني: التوسل إليه بالعمل الصالح.

الثالث: التوسل بدعاء الصالح الحيًّ.

وقد قال تعالى عن عباده الصالحين: رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران: 16 } فقد توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فمحل خلاف بين أهل العلم.

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة

الأذكار والدعوات عند الاستيقاظ مستحبة وليست واجبة، والأفضل أن يقول عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.

وإذا استيقظ من نومه بالليل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كل هذا مستحب من أسباب المغفرة والعتق من النار، من أسباب قبول الدعاء.

هل تشترط الطهارة للذكر والدعاء

ذكر الله تعالى من دعاء واستغفار ونحو ذلك لا تشترط له الطهارة، بل إذا صدر من الشخص المحدث كتب له ثواب ذلك إن شاء الله تعالى.ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن إذا كان المسلم متوضئا فثواب الذكر في حقه أعظم من ثوابه في حالة الحدث، لكون الذكر حالة الوضوء أفضل منه في غيرها.

ويدل على أفضلية الذكر في حال الطهارة كراهته صلى الله عليه وسلم لذكر الله في غير حال الطهارة.

ففي مسند الإمام أحمد عن المهاجربن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، والخلاصة أن المحدث يحصل على ثواب ذكر الله تعالى إلا أن الثواب يعظم في حالة كون الشخص على طهارة.

