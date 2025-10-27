ترامب: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولتي الآسيوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه من الممكن عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال جولته الآسيوية الحالية، مؤكدًا استعداده لذلك في حال أبدى كيم رغبته، مضيفًا: "إذا كان كيم جونج أون يرغب في لقائي، فهذا ممكن لأني سأكون في كوريا الجنوبية المجاورة."

وفي سياق متصل، وصل الرئيس الأمريكي إلى اليابان في المحطة الثانية من جولته الآسيوية، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية اليوم الإثنين، وذلك قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، والذي يُتوقع أن يساهم في وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان ترامب قد زار ماليزيا الأحد الماضي في بداية جولته، ومن المقرر أن تشمل الزيارة اليابان الإثنين والثلاثاء، ثم كوريا الجنوبية الأربعاء والخميس، فيما لم يستبعد تمديدها، بحسب تصريحاته للصحفيين على متن طائرته.

لقاء مرتقب مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة

وأوضح ترامب أنه يتطلع إلى لقاء رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي، واصفًا إياها بأنها "حليفة عظيمة" لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، مشيرًا إلى أن العلاقات الأمريكية اليابانية ستظل قوية ومتينة خلال المرحلة المقبلة.

وتزامن وصول ترامب مع مؤشرات إيجابية بين واشنطن وبكين خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وهو ما انعكس على الأسواق الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني متجاوزًا 50 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بحالة التفاؤل في أوساط المستثمرين.

