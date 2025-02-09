4 أكلات ومشروبات بسيطة لعلاج أعراض نزلات البرد وتعزيز جهاز المناعة

تساعد العديد من أنواع الطعام والمشروبات الساخنة في علاج أعراض دور البرد الشائع وتعزيز الجهاز المناعة ليتمكن من محاربة الجراثيم.

فيمكن أن يساعد حساء الدجاج في تنظيف الأنف المسدود، ويهدئ الزنجبيل المعدة المضطربة، كما تحتوي كلًا من الخضراوات الخضراء الداكنة مثل السبانخ المليئة بفيتامينات أ وج، والسلمون الذي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، على مضاد للالتهابات، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لذلك فأن تناول طعامًا صحيًا في موسم الشتاء وعلى مدار العام مهم لتعزيز جهاز المناعة والتخلص من أعراض البرد بشكل أسرع.

شوربة الدجاج

1 دجاجة مقطعة إلى 8 - 10 قطع (أزيلي الجلد واتركي العظم)

8 أكواب من مرق الدجاج

3 فصوص كبيرة من الثوم المفروم

نصف كوب من البصل المفروم

2 جزرة مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة

2 ساق كرفس مقطعة إلى شرائح

250 جرام من المكعرونة العريضة المجففة أو كوب واحد من الأرز طويل الحبة غير المطبوخ

نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم جيدًا

ملعقتان كبيرتان من الزعتر الطازج أو ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف

طريقة الصنع

جففي قطع الدجاج، تبّليها بالملح والفلفل، حمري قطع الدجاج في وعاء مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة إلى عالية لمدة 6 - 8 دقائق تقريبًا، مع التقليب مرة واحدة.

أضيفي مرق الدجاج إلى القدر، واتركيه حتى يغلي، قللي درجة الحرارة، وغطيه جزئيًا واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج تمامًا، لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

انقلي الدجاج إلى وعاء كبير، وبردي الدجاج والمرق قليلًا، وتخلصي من العظام، قطعي لحم الدجاج إلى قطع صغيرة واحتفظي بها.

اغرفي الدهن من أعلى مرق الدجاج، وأعيدي المرق إلى النار، وأضيفي البصل والجزر والكرفس والزعتر، واتركي المرق يغلي على نار هادئة حتى تنضج الخضراوات، لمدة 8 دقائق تقريبًا.

أضيفي المعرونة والبقدونس والدجاج، واتركي المرق يغلي على نار هادئة حتى تنضج المعرونة، لمدة 5 دقائق تقريبًا، وإذا كنت تستخدمين الأرز، اتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز، وتبلي الحساء بالملح والفلفل حسب الرغبة.

شاي الزنجبيل والقرفة

نصف كوب من الزنجبيل الطازج المقطع إلى شرائح رفيعة

6 أكواب من الماء

2 عود من القرفة

2 ملعقة كبيرة من العسل أو السكر البني

في قدر، يُطهى الزنجبيل والقرفة والماء على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو أكثر للحصول على شاي أقوى، ويُضاف العسل أو السكر ويُصفى الشاي من خلال منخل.

شاي الليمون

لـعلاج التهاب الحلق.

4 ليمونات

عدة شرائح من جذر الزنجبيل

عسل حسب الرغبة

اعصر عدة ليمونات، وقطّعها إلى شرائح رفيعة وأضفها إلى العصير.

غطِ كل شيء بالماء المغلي، ثم ضع غطاءً عليها، واتركها حتى تبرد.

للحصول على فائدة إضافية، أضف عدة شرائح من جذر الزنجبيل قبل تغطيتها بالماء.

صفِّ السائل، وأضف العسل والماء الإضافي حسب الرغبة.

لا يجب تقديم العسل أبدًا لأي طفل يقل عمره عن 12 شهرًا، فقد يسبب التسمم الغذائي في هذه الفئة العمرية.

سمك السلمون المشوي مع صلصة البرتقال والشمر

4 شرائح من سمك السلمون مع الجلد

ملح وفلفل حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من الأعشاب الطازجة، مثل الثوم أو إكليل الجبل أو الزعتر

للصلصة:

بصلة شمر واحدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من أوراق الشمر المفرومة

نصف كوب من البرتقال المقطع إلى مكعبات صغيرة

10 حبات زيتون أخضر منزوعة النوى ومفرومة

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، أو حسب الرغبة

سخني الفرن إلى 250 درجة، وأثناء تسخينه، اصنعي الصلصة.

في وعاء متوسط ​​الحجم، اخلطي بصل الشمر وأوراقه والبرتقال المقطع إلى مكعبات والزيتون والعصائر والملح والفلفل حسب الرغبة.

ثم ضع سمك السلمون بحيث يكون الجلد لأسفل على صينية خبز مدهونة بزيت الزيتون، وادهن السمك بقليل من زيت الزيتون، ورش الملح والفلفل، واضغط الأعشاب على اللحم، ضعه جانبًا.

عندما يسخن الفرن، قم بشوي سمك السلمون ببطء لمدة 17 دقيقة، قدمي السلمون مع الصلصة على الجانب.

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