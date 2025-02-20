الخميس 20 فبراير 2025
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صحة ومرأة

نصائح وزارة الصحة للحماية من نزلات البرد في الأيام شديدة البرودة

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة خاصة مع إعلان الأرصاد الجوية وجود موجة شديدة البرودة خلال الأيام القادمة.

نصائح وزارة الصحة لمواجهة الأيام شديدة البرودة 

وتضمنت نصائح وزارة الصحة: 

١- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

٢- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

٣- حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

٤- في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

 

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وجود فرق بين فيروس الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا خطير يسبب مضاعفات ووفيات لذا من الضروري الحصول على تطعيم الإنفلونزا للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا لافتا الي أن الحصول على تطعيم الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بنزلة البرد.
 

وأكد أن نزلة البرد بسيطة ولا تمثل خطورة على المصاب بها موجها عددا من النصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء خاصة لطلاب المدارس منها:

١- ارتداء ملابس قطنية بدلا من الصوفية التي تسبب صدمة حرارية عند خلعها 
 

٢- تناول وجبة غذائية قبل الذهاب للمدرسة 
 

٣- شرب الماء قبل النزول للمدرسة 
 

٤- عدم التعرض لهواء بارد مباشرة

 
٥- الحرص علي غسيل الأنف باستمرار 


٦- استخدام بخاخات الكورتيزون لمرضى حساسية الأنف والصدر

وأكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

 

وكشفت  وزارة الصحة عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

 

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

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