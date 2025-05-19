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صحة ومرأة

فوائد العسل الأبيض، يعالج نزلات البرد والأنفلونزا والإمساك ويخفض الكوليسترول

العسل الأبيض
العسل الأبيض

فوائد العسل الأبيض، العسل الأبيض من أنواع العسل الطبيعي الشهيرة على مستوى العالم وله مذاق مميز واستخدامات عديدة صحية وجمالية.

وفوائد العسل الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العسل الأبيض من أقدم الأغذية الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، وقد ورد ذكره في العديد من الثقافات والكتب السماوية لما له من خصائص علاجية وغذائية مدهشة، ويتميز العسل الأبيض بلونه الفاتح ونكهته الخفيفة، ويستخرج عادة من رحيق أزهار معينة مثل زهر البرسيم أو الأكاسيا، ويستخدم العسل الأبيض في التغذية والطب الشعبي ومستحضرات التجميل، لما يحتوي عليه من عناصر غذائية هامة ومضادات أكسدة قوية.

القيمة الغذائية للعسل الأبيض

وأضاف السيد، أن العسل الأبيض يحتوي على مجموعة من العناصر الحيوية التي تعزز صحة الجسم، مثل، السكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز) التي تمد الجسم بالطاقة، والفيتامينات مثل فيتامين B2 وB3 وB5 وB6 وفيتامين C، والمعادن مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية.

فوائد العسل الأبيض 
فوائد العسل الأبيض 

فوائد العسل الأبيض

وتابع، أن من فوائد العسل الأبيض التى تدفعنا لتناوله:-

  • العسل الأبيض يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات بكتيريا طبيعية تقوي المناعة وتساعد الجسم في مقاومة الأمراض المختلفة مثل البرد والإنفلونزا والالتهابات.
  • يساعد العسل في تهدئة المعدة والتقليل من الحموضة، كما يستخدم في علاج القرحة والتهابات الأمعاء، كما يعتبر العسل الأبيض ملين طبيعي يساهم في علاج الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.
  • من أقدم استخدامات العسل، خاصة الأبيض، وضعه موضعي على الجروح والحروق لقدرته على تطهير المنطقة وتسريع عملية الشفاء وتقليل الألم والتورم.
  • يعد العسل الأبيض من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية، فهو يمتص بسرعة في الجسم ويمنح طاقة فورية، ولهذا ينصح الرياضيون والطلاب بتناوله قبل أو بعد مجهود بدني أو ذهني.
  • يدخل العسل الأبيض في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة لقدرته على ترطيب الجلد وتغذيته ومحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يستخدم لتقوية الشعر وزيادة لمعانه.
  • تناول ملعقة صغيرة من العسل الأبيض قبل النوم قد يساعد في الاسترخاء وتحفيز الجسم على إنتاج الميلاتونين، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر راحة.
  • العسل الأبيض يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

أفضل طريقة لتناول العسل الأبيض

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن أفضل طريقة لتناول العسل الأبيض، هى تناوله مباشرة من خلال ملعقة صباحا على الريق، أو إضافته إلى المشروبات مثل الحليب أو الليمون أو الزنجبيل، وايضا يمكن استخدامه في الطبخ: كمحلى طبيعي بديل للسكر، أو استخدامه موضعيا لعلاج مشاكل الجلد.

محاذير تناول العسل الأبيض 

وأضاف الدكتور أحمد، أنه لا ينصح بإعطاء العسل للأطفال دون سنة واحدة لتجنب خطر الإصابة بالتسمم السجقي (البوتيوليزم)، كما يجب تناوله باعتدال، خاصة لمرضى السكري، بعد استشارة الطبيب، يفضل استخدام العسل الطبيعي غير المبستر أو المفلتر للحصول على أقصى فائدة.

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العسل الابيض فوائد العسل الابيض فوائد العسل الابيض للصحة القيمة الغذائية للعسل الأبيض صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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