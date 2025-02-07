5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من أعراض نزلات البرد المنتشرة

لا يوجد علاج لنزلات البرد الشائعة، ولكن يمكن تقصير مدة المرض من خلال تجربة بعض المكملات الغذائية الواعدة وممارسة الرعاية الذاتية الجيدة.

في ما يلي قائمة بالعلاجات المعروفة بإحداث فرق في مدة استمرار نزلات البرد:

فيتامين سي

من غير المرجح أن يمنع تناول مكملات فيتامين سي نزلات البرد، ومع ذلك، تظهر الدراسات أنه قد يقلل من مدة نزلات البرد ويجعلها أقل حدة، تشير المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) إلى أنه يجب تناول حوالي 200 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي بانتظام لتلقي هذه الفائدة.

يمكن أن تسبب الجرعات التي تزيد عن الحد الأقصى (2000 مجم) بعض الآثار الجانبية، لذا فإن تناول جرعات أعلى لأي مدة يأتي مع هذا الخطر، ويمكن الحصول على فيتامين سي من الأطعمة كذلك بشكل آمن.

الزنك

أظهرت المراجعات للدراسات أن أقراص الزنك قد تساعد على التغلب على نزلات البرد بشكل أسرع، وفي المتوسط، تم تقليص مدة نزلات البرد بنسبة 33%، وهو ما قد يعني قبل ذلك بيومين على الأقل.

يمكنك البدء في تناول هذه الأقراص عندما تظهر الأعراض لأول مرة.

الراحة

على الرغم من أنه قد يكون من المغري محاولة تعزيز جهاز المناعة من خلال ممارسة الرياضة، فمن الأفضل أخذ قليل من الراحة لبضعة أيام، فإن لم يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم يوميًا، فقد يزيد من التعرض لنزلات البرد.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحصول على قسط إضافي من الراحة عند إصابتك بنزلة برد.

العسل

يحتوي العسل على مركبات قد تساعد في دعم الوظيفة المناعية، بما في ذلك المركبات المضادة للميكروبات.

إذا كان المريض يواجه صعوبة في الحصول على نوم جيد للتغلب على نزلات البرد، فيمكن تجرب العسل، أحد أكثر العلاجات المعتمدة لعلاج أعراض البرد، وأظهرت المراجعات بحثية أجريت أن ملعقة من العسل قبل النوم يمكن أن تساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل عن طريق تقليل السعال الليلي، ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة التهاب الحلق.

لا تعطي العسل للأطفال دون سن 12 شهرًا، لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

تناول الكثير من السوائل

يعد شرب الكثير من السوائل مفيدًا دائمًا عند محاولة التخلص من نزلات البرد، فهي لا تحافظ على ترطيب الجسم فقط، بل يمكنها أيضًا تخفيف الاحتقان في الصدر والممرات الأنفية حتى يتمكن الشخص من التنفس، ويمكن أن تشمل الخيارات:

شاي الأعشاب الساخن

الماء

حساء الدجاج

يوصي الأطباء عادةً بتجنب الكافيين والكحول لأنها قد تجعل الشخص مصابًا بالجفاف وقد تتداخل مع النوم والراحة التي يحتاجها للتعافي.

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