بالمكونات والطريقة، وصفة غداء سهلة وسريعة في أيام الامتحانات

وصفة غداء سهلة وسريعة، في أيام الامتحانات، تعيش الأسرة أجواء من التركيز والضغط النفسي، ويصبح الوقت ضيقًا بين المذاكرة والتحضير للامتحانات، مما يجعل إعداد وجبات الغداء تحديًا حقيقيًا للأمهات.





لذلك، من المهم الاعتماد على وصفات سريعة، مغذية، وخفيفة على المعدة، تساعد الأبناء على التركيز وتمنحهم الطاقة دون الشعور بالخمول.



وفي هذا التقرير، نقدم وصفة غداء سهلة وسريعة يمكن تجهيزها خلال نصف ساعة فقط، وهي مكرونة بالخضار والدجاج بصوص الكريمة الخفيفة، إلى جانب نصائح بسيطة لجعل الوجبات في فترة الامتحانات أكثر فائدة ومتعة للأسرة.



فالاهتمام بتغذية الأبناء خلال فترة الامتحانات لا يقل أهمية عن المذاكرة نفسها، فالعقل يحتاج إلى وقود صحي ليعمل بكفاءة. ومع وصفات سهلة وسريعة مثل “المكرونة بالدجاج والخضار”، يمكن للأمهات الجمع بين التغذية الجيدة والراحة النفسية للأسرة، مما يساعد الجميع على تجاوز فترة الامتحانات بنشاط وهدوء.



مكونات عمل المكرونة بالدجاج والخضار:

250 جرامًا من المكرونة (النوع المفضل للأسرة مثل الفيتوتشيني أو البنا).

صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة.

كوب من الكوسة المبشورة أو المقطعة شرائح.

نصف كوب جزر مبشور.

نصف كوب فلفل ألوان مقطع شرائح رفيعة.

فصان من الثوم المفروم.

بروكلي مقطع

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

نصف كوب من الكريمة اللباني (أو يمكن استبدالها بكوب لبن مضاف إليه ملعقة صغيرة نشا).

رشة فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

رشة زعتر أو ريحان مجفف لإضفاء نكهة مميزة.

ملعقة صغيرة جبن بارميزان (اختياري).

طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والخضار:

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج، ثم تُصفّى وتُترك جانبًا.

في مقلاة واسعة، يُسخن الزيت، ثم يُضاف الدجاج ويُقلّى على نار متوسطة حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج.

يُضاف الثوم ويُقلب مع الدجاج لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته، ثم تُضاف الخضروات: الكوسة، الجزر، والفلفل الألوان.

تُترك المكونات على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التقليب حتى تذبل الخضار دون أن تفقد لونها.

تُضاف الكريمة اللباني أو خليط اللبن والنشا إلى المقلاة، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل والزعتر.

بعد أن يتماسك الصوص قليلًا، تُضاف المكرونة المسلوقة وتُقلب جيدًا حتى تتشرب الطعم.

تُقدّم الوجبة ساخنة مع رشة جبن بارميزان من الأعلى لمن يحب الطعم الغني.

القيمة الغذائية والفوائد:

تتميز هذه الوجبة بأنها متوازنة من حيث العناصر الغذائية، فهي تحتوي على البروتين من الدجاج الذي يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز، والكربوهيدرات من المكرونة التي تمنح الجسم طاقة سريعة يحتاجها الطلاب خلال ساعات المذاكرة الطويلة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن من الخضروات التي تقوّي المناعة وتحافظ على النشاط. أما الكريمة أو اللبن، فهي تضيف مصدرًا جيدًا للكالسيوم وتمنح الوجبة طراوة ومذاقًا محببًا للأطفال والمراهقين.

نصائح هامة للأمهات في أيام الامتحانات:

يُفضل إعداد الوجبات التي لا تحتاج وقتًا طويلًا في المطبخ لتجنب الإرهاق، مثل المكرونة، الأرز السريع، أو الساندويتشات المشبعة.

يمكن تحضير بعض المكونات مسبقًا في الليل، مثل تقطيع الدجاج أو سلق المكرونة، لتسريع التحضير في اليوم التالي.

تجنبي الأطعمة الثقيلة أو المقلية في الزيت، لأنها تسبب الخمول وصعوبة التركيز.

قدّمي إلى جانب الغداء كوب عصير طبيعي مثل عصير البرتقال أو المانجو، لزيادة الطاقة وتحسين المزاج.

اجعلي أجواء الغداء هادئة ومريحة دون الحديث عن الامتحانات، حتى يشعر الأبناء بالراحة النفسية قبل العودة للمذاكرة.

