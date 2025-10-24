طريقة عمل السمك المرجان المقلي بتتبيلة مميزة

طريقة عمل السمك المرجان المقلي، السمك المرجان من أشهر أنواع الأسماك المنتشرة في الأسواق المصرية والعربية، ويتميز بلحمه الأبيض الطري ونكهته الشهية التي تُناسب جميع طرق الطهي.

وطريقة عمل السمك المرجان المقلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويقدم بطرق مختلفة، ويعشق الكباروالصغار لمذاقه المميز.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السمك المرجان المقلي.

مكونات عمل السمك المرجان المقلي:-

4 قطع من السمك المرجان الطازج منظف ومغسول جيدً

عصير ليمونتين كبيرتين

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا فلفل أحمر حلو

رشة شطة اختياري لإضافة نكهة حارة

نصف كوب دقيق أبيض

نصف كوب دقيق ذرة أو نشا الذرة لمزيد من القرمشة

زيت غزير للقلي

طريقة عمل السمك المرجان المقلي

طريقة عمل السمك المرجان المقلي:-

في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الثوم المهروس مع الملح والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود وعصير الليمون والبابريكا والشطة.

قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح التتبيلة متماسكة وعطرية.

ضعي السمك في التتبيلة وافركيها جيدا من الداخل والخارج، مع مراعاة فتحات الجوانب حتى تتشرب النكهة بالكامل.

غطي الوعاء واتركي السمك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة (ويفضل ساعتين لنتيجة أفضل).

في طبق مسطح، اخلطي الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة أو النشا بنسبة متساوية.

أضيفي رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون إلى الدقيق لزيادة النكهة.

اغمسي كل سمكة في خليط الدقيق جيدًا حتى تغلف بالكامل من جميع الجهات.

تخلصي من الدقيق الزائد بهز السمكة برفق.

سخني كمية كافية من الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

للتأكد من سخونة الزيت، ضعي قطعة صغيرة من الدقيق في الزيت، فإذا فورت بسرعة فهو جاهز.

ضعي السمك في الزيت بحذر، ولا تزدحم المقلاة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

اتركي السمك حتى يتحول لونه إلى ذهبي غامق ومقرمش من الجانبين، مع تقليبه برفق.

بعد النضج، اخرجي السمك من الزيت وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي السمك المرجان المقلي ساخنًا مع أرز الصيادية أو أرز أبيض بالشب، وسلطة خضراء طازجة أو سلطة الطحينة، وشرائح الليمون للتزيين، أو عيش بلدي ساخن لمن يفضل الأكل بالطريقة التقليدية.

للحصول على سمك مقلي مثالي استخدمي سمك مرجان طازج لأن الطزاجة هي سر النكهة.

لا تقلبي السمك كثيرًا أثناء القلي حتى لا يتفكك.

إذا أردتِ طعم أكثر قرمشة، يمكنك وضع السمك في الثلاجة بعد تغليفه بالدقيق لمدة 10 دقائق قبل القلي.

يمكن تتبيل السمك قبلها بيوم وتركه في الثلاجة ليوم كامل لتشرب النكهات أكثر.

استخدمي زيت نظيف ومناسب للقلي العميق مثل زيت الذرة أو عباد الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.