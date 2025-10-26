الأحد 26 أكتوبر 2025
مارسيليا يتعثر أمام لانس في الدوري الفرنسي

فاز فريق لانس أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز، والتي تقام على ملعب "بوليرت ديليليس" بمدينة لانس.


وتراجع نادي مارسيليا في جدول الترتيب حيث تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث وكان يطمح  في الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة، خصوصًا بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، حيث سجل 21 هدفًا واستقبل 7 فقط، ليصبح أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة.



على الجانب الآخر، فريق لانس محتلًا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بعد أداء متوازن في الأسابيع الماضية تخللته 6 انتصارات وتعادل وخسارتان.

 

تاريخ المواجهات بين الفريقين


وشهدت مباريات لانس ومارسيليا السابقة تقاربًا كبيرًا في النتائج، حيث فاز كل فريق في مباراتين خلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وكان آخر لقاء جمعهما في مارس الماضي وانتهى بفوز لانس بهدف نظيف، بينما فاز مارسيليا في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1.

 

