مارسيليا يتعثر أمام لانس في الدوري الفرنسي

فاز فريق لانس أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز، والتي تقام على ملعب "بوليرت ديليليس" بمدينة لانس.



وتراجع نادي مارسيليا في جدول الترتيب حيث تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث وكان يطمح في الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة، خصوصًا بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، حيث سجل 21 هدفًا واستقبل 7 فقط، ليصبح أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة.





على الجانب الآخر، فريق لانس محتلًا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بعد أداء متوازن في الأسابيع الماضية تخللته 6 انتصارات وتعادل وخسارتان.

تاريخ المواجهات بين الفريقين



وشهدت مباريات لانس ومارسيليا السابقة تقاربًا كبيرًا في النتائج، حيث فاز كل فريق في مباراتين خلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وكان آخر لقاء جمعهما في مارس الماضي وانتهى بفوز لانس بهدف نظيف، بينما فاز مارسيليا في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.