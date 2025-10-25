الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على بريست بهدفي حكيمي في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان، على بريست بهدفين دون رد بالشوط الأول من المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدفي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في الدقيقتين 29، و39.

تشكيل باريس سان جيرمان

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق أحمد البلوشي، كما يمكن مشاهدتها مباشرة عبر منصتي beIN Connect وTOD للبث الرقمي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة فقط.

في المقابل، يحل بريست في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم.

ويدخل الباريسي اللقاء بهدف العودة إلى الانتصارات واستعادة صدارة الدوري الفرنسي، بعد تعادله الأخير الذي كبّده نقطتين ثمينتين في سباق القمة.

بينما يسعى بريست إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب أمام حامل اللقب.

