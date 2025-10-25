السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، دي بروين يتقدم لنابولي بهدف أمام إنتر ميلان بالشوط الأول (فيديو)

دي بروين، فيتو
دي بروين، فيتو

تقدم فريق  نابولي على إنتر ميلان  بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف نابولي دي بروين في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وأصيب دي بروين بشد في العضلة الخلفية وخرج متأثرا بإصابته.

 

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان 

تشكيل انتر ميلان أمام نابولي 

المباراة تعد واحدة من أبرز قمم الكالتشيو هذا الموسم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للوصول إلى الصدارة، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط "15 نقطة"، ويتفوق إنتر في الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي.
ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب مباراته في الجولة قبل نابولي وإنتر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي أرماندو مارادونا تشكيل إنتر ميلان تشكيل نابولي دييجو ارماندو مارادونا ملعب دييجو أرماندو مارادونا نابولي وإنتر ميلان

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على بريست بهدفي حكيمي في الشوط الأول

قمة الكالتشيو.. التشكيل الرسمي لمباراة انتر ميلان ونابولي بالدوري

باريس سان جيرمان يواجه بريست بالقوة الضاربة في الدوري الفرنسي

كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر أمام الحزم بالدوري السعودي

موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي

أرقام جنونية لـ لوكا مودريتش أمام بيزا بالدوري الإيطالي

محسن صالح يكشف سبب فشل منتخب الشباب بكأس العالم وبديل أسامة نبيه

غير منطقي، أحمد حسن ينتقد الفيفا بسبب مواعيد بطولتي كأس العرب والكونتيننتال

الأكثر قراءة

دوري الأبطال، نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

السيسي يشهد احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية