رياضة

باريس سان جيرمان يواجه بريست بالقوة الضاربة في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان الفرنسي،فيتو

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام نظيره بريست، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

تشكيل باريس سان جيرمان 

وسيتم نقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق أحمد البلوشي، كما يمكن مشاهدتها مباشرة عبر منصتي beIN Connect وTOD للبث الرقمي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة فقط.


في المقابل، يتواجد بريست في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم.

ويدخل الباريسي اللقاء بهدف العودة إلى الانتصارات واستعادة صدارة الدوري الفرنسي، بعد تعادله الأخير الذي كبّده نقطتين ثمينتين في سباق القمة.

بينما يسعى بريست إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب أمام حامل اللقب.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي

