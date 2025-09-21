الأحد 21 سبتمبر 2025
لانس يوقف انتصارات ليل بفوز ساحق في الدوري الفرنسي

لانس، فيتو
لانس، فيتو

فاز لانس على ضيفه ليل بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

 

أهداف مباراة لانس ضد ليل

أحرز ثلاثية لانس كل من؛ ويسلي سعيد ( بالدقيقة 28) وفلوران توفان ( بالدقيقة 43) وريان فوفانا (بالدقيقة 52).

ونجح لانس في تجاوز خسارته أمام باريس سان جيرمان بالجولة الماضية، ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم، ويصل إلى النقطة التاسعة ويقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

وعلي الجانب الآخر، تلقى ليل الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

