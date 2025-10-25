باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بالفوز بثلاثية أمام بريست (فيديو)

فاز فريق باريس سان جيرمان، على بريست بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدفي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في الدقيقتين 29، و39.

واضاف الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ديزيري دوي في الدقيقة 6+90.

تشكيل باريس سان جيرمان

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة فقط.

في المقابل، يحل بريست في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.