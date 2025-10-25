باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بالفوز بثلاثية أمام بريست (فيديو)
فاز فريق باريس سان جيرمان، على بريست بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.
وأحرز هدفي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في الدقيقتين 29، و39.
واضاف الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ديزيري دوي في الدقيقة 6+90.
تشكيل باريس سان جيرمان
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة فقط.
في المقابل، يحل بريست في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم.
