السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي النصر السعودي بفريق الحزم، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يسعى للفوز ولا بديل عنه من أجل الحفاظ على صدارته للدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 15 نقطة من  5 انتصارات.

في المقابل، الحزم يتسلح بأرضه وجماهيره لمواجهة النصر من أجل تحقيق قفزة دوري روشن، حيث يأتي بالمركز 12 برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026


ومن المقرر أن تقام مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 يوم السبت 25 أكتوبر 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً  بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026


تمتلك شبكة قنوات ثمانية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وقد خصصت قناة Thmanyah 1HD، لنقل مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026.

