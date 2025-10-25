نابولي يفوز على انتر ميلان بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز نابولي على انتر ميلان بنتيجة 3-1في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأحرز هدف نابولي الأول دي بروين في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وأصيب دي بروين بشد في العضلة الخلفية وخرج متأثرا بإصابته.

واحرز هدف نابولي الثاني سكوت ماكتومناي في الدقيقة 54.

"العودة إلى الطريق الصحيح من أبناء الجنوب" 🌟



من تسديدة لا تصد ولاترد.. النجم الأسكتلندي سكوت مكتوميناي يسجل الهدف الثاني في شباك الإنتر ⚽🔵#نابولي_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/m3JUIKwUCp — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 25, 2025

واضاف أندريه أنجيسا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

"الصدارة في قبضة أبناء الجنوب" 🔵🔝



النجم الكاميروني أنجويسا بهدف أكثر من رائع في شباك إنتر.. نابولي يؤمن النتيجة بالهدف الثالث⚽🌟#نابولي_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/0aVAZbzZol — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 25, 2025

بينما أحرز هاكان تشالهان هدف انتر ميلان في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

تشكيل انتر ميلان أمام نابولي

وتصدر نابولي المركز الاول بالدوري الايطالي برصيد 18 نقطة متفوقا على فريق ميلان بنقطة واحدة.

بينما يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

