نابولي يفوز على انتر ميلان بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز  نابولي على انتر ميلان  بنتيجة 3-1في  المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

 

وأحرز هدف نابولي الأول دي بروين في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وأصيب دي بروين بشد في العضلة الخلفية وخرج متأثرا بإصابته.

واحرز هدف نابولي الثاني  سكوت ماكتومناي في الدقيقة  54.

واضاف أندريه أنجيسا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

 

بينما أحرز هاكان تشالهان هدف انتر ميلان في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان 

تشكيل انتر ميلان أمام نابولي 

 وتصدر نابولي المركز الاول بالدوري الايطالي برصيد 18 نقطة متفوقا على فريق ميلان بنقطة واحدة.

 

بينما يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

