قمة الكالتشيو.. التشكيل الرسمي لمباراة انتر ميلان ونابولي بالدوري

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي نابولي وانتر ميلان تشكيل مواجهتهما بعد قليل  على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

المباراة تعد واحدة من أبرز قمم الكالتشيو هذا الموسم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للوصول إلى الصدارة، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط "15 نقطة"، ويتفوق إنتر في الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي
ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب مباراته في الجولة قبل نابولي وإنتر.

 

