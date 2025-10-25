كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر أمام الحزم بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر السعودي أمام الحزم، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يسعى للفوز ولا بديل عنه من أجل الحفاظ على صدارته للدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

في المقابل، الحزم يتسلح بأرضه وجماهيره لمواجهة النصر من أجل تحقيق قفزة دوري روشن، حيث يأتي بالمركز 12 برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026



وتنطلق صافرة بداية مباراة الحزم والنصر في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية..

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026



تمتلك شبكة قنوات ثمانية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وقد خصصت قناة Thmanyah 1HD، لنقل مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026.

تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم

من المتوقع ان يبدأ المدرب البرتغالي جروجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر، مباراة فريقه ضد الحزم اليوم بمسابقة الدوري السعودي، بتشكيلة مكونة من: -

في حراسة المرمى: العقيدي.

في خط الدفاع: الغنام، سيماكان، مارتينيز، بوشل.

في خط الوسط: كينجسيلي كومان، الخبيري، أنجيلو، ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

