أرقام جنونية لـ لوكا مودريتش أمام بيزا بالدوري الإيطالي

تعادل نادي ميلان مع نظيره بيسا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة مشاركة الأسطورة لوكا مودريتش أمام بيزا.

أرقام جنونية لـ لوكا مودريتش أمام بيزا

لعب 90 دقيقة

121 مرة لمس الكرة

101/106 تمريرة ناجحة

صنع هدف

3 صناعة الفرص

1 منع تسديدة

7 استعاد الكرة

4/5 التدخل الناجح

6/11 كسب صراع بدني

7/7 كرة طويلة ناجحة

2/2 التدخلات الناجحة

2/4 المراوغة الناجحة

9.0 تقييم المباراة

وافتتح رفائيل لياو التسجيل لصالح نادي ميلان في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 60 أدرك خوان كوادرادو التعادل لفريق بيزا من ركلة جزاء، في الدقيقة 86 نجح مبالا نزولا في تسجيل الهدف الثاني لبيزا، وخطف زاكاري أثيكامي هدف ميلان الثاني في وقت قاتل ليدرك التعادل في الدقيقة 3+90.

تشكيل ميلان ضد بيسا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دي فينتر، جابيا، بافلوفيتش.

خط الوسط: سالماكرز، فوفانا، ريبتسي، مودريتش، بارتيساجي.

خط الهجوم: خيمينيز، لياو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يواصل نادي ميلان اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، وفي المقابل، يحتل فريق بيسا المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

