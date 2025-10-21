اعتقالات بين جماهير نابولي قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا

أوقفت الشرطة الهولندية نحو 180 مشجعًا لنادي نابولي في آيندهوفن قبل مواجهة النادي الذي يحمل اسم المدينة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بهدف منع وقوع حوادث محتملة.

اعتقالات بين جماهير نابولي

وأكد أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، أنه يتابع القضية وأن السفارة الإيطالية في لاهاي أرسلت موظفين لمساندة المعتقلين.

وكتب تاجاني عبر حسابه بمنصة (إكس): "لقد أرسلت السفارة الإيطالية موظفيها وهناك بالفعل عملاء من قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة، الشرطة الهولندية ستطرد المشجعين الذين لا يحملون تذاكر".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، فقد تم رصد مجموعة من مشجعي نابولي فجر اليوم الثلاثاء بالقرب من وسط المدينة، وذلك قبل أن تطالبهم الشرطة بمغادرة المنطقة.

وبعض رفض المجموعة الامتثال لطلب قوات الشرطة تم توقيفهم بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بالتجمعات.

