السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محسن صالح يكشف سبب فشل منتخب الشباب بكأس العالم وبديل أسامة نبيه

محسن صالح، فيتو
محسن صالح، فيتو

كشف محسن صالح عضو اللجنة الفنية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب فشل منتخب الشباب في التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه.


وقال محسن صالح في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: “الظروف اللي مر بيها منتخب الشباب معروفة، وفترة الإعداد لم تكن كافية لأن أسامة نبيه تولى قبل البطولة بأيام بعد إقالة ميكالي”.

وأضاف: “قرار إقالة ميكالي لم يكن خطأ؛ لأن التكلفة كانت هتبقى عالية جدًا في مدة صغيرة جدًا، كنا هنعمل لمدرب عقد سنة عشان كام يوم يعني؟، ومتضمنش برضه إنك كنت هتوصل يعني لو كان ميكالي كمّل”.

وتابع: أسامة نبيه لم يكن مرتبط بعقد مع اتحاد الكرة، فليس مطلوبا منه أن يقدم استقالة، والوقت كان قصير بالنسبة لـ أسامة نبيه بسبب بعض الأخطاء التي حدثت، وبالتالي تم قبول اعتذاره، وعلاقته بالاتحاد انتهت.

وأكد: لم يحدث عرض أسماء بديلة لـ أسامة نبيه، وبدأنا في الحديث كـ لجنة فنية عن البدائل ومش مستعجلين لأن مفيش ارتباطات حالية.

وأتم محسن صالح تصريحاته: الموضوع في حاجة لبعض الهدوء، ودراسة الأسباب التي جعلتنا لا نتأهل واللجنة ستعرض أسماء مدربين محليين وأجانب خلفًا لـ أسامة نبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محسن صالح اتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة منتخب الشباب ميكالي

مواد متعلقة

أنا في المطار، مؤمن سليمان يرد على شائعة وفاته

بمشاركة مصطفى محمد وبقدم مغربية، نانت ينتزع فوزا مهما من باريس بالدوري الفرنسي

يهدد عرش رونالدو.. نجم الهلال يزاحم هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو روشن

تقارير تؤكد اهتمام تشابي بنجم يوفنتوس

التشكيل المتوقع لموقعة اتحاد جدة والهلال بالدوري السعودي

موعد مباراة ميلان وبيزا بالدوري الإيطالي

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي

ياسين بونو: المغرب أصبح ينافس أكبر منتخبات العالم

ads

الأكثر قراءة

تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع طفل سقط عليه جدار في الوادي الجديد

منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

لامتصاص غضب ترامب، المكسيك تسلم "الأخ وانج" إمبراطور "الفنتانيل" إلى أمريكا (صور)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإيجل نوار وبرينتفورد ضد ليفربول

خدمات

المزيد

خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار

بعد انطلاق حملة الدعاية، موعد الصمت الانتخابي لماراثون مجلس النواب

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصاريف ورسوم حساب التوفير في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية