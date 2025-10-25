محسن صالح يكشف سبب فشل منتخب الشباب بكأس العالم وبديل أسامة نبيه

كشف محسن صالح عضو اللجنة الفنية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب فشل منتخب الشباب في التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه.



وقال محسن صالح في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: “الظروف اللي مر بيها منتخب الشباب معروفة، وفترة الإعداد لم تكن كافية لأن أسامة نبيه تولى قبل البطولة بأيام بعد إقالة ميكالي”.

وأضاف: “قرار إقالة ميكالي لم يكن خطأ؛ لأن التكلفة كانت هتبقى عالية جدًا في مدة صغيرة جدًا، كنا هنعمل لمدرب عقد سنة عشان كام يوم يعني؟، ومتضمنش برضه إنك كنت هتوصل يعني لو كان ميكالي كمّل”.

وتابع: أسامة نبيه لم يكن مرتبط بعقد مع اتحاد الكرة، فليس مطلوبا منه أن يقدم استقالة، والوقت كان قصير بالنسبة لـ أسامة نبيه بسبب بعض الأخطاء التي حدثت، وبالتالي تم قبول اعتذاره، وعلاقته بالاتحاد انتهت.

وأكد: لم يحدث عرض أسماء بديلة لـ أسامة نبيه، وبدأنا في الحديث كـ لجنة فنية عن البدائل ومش مستعجلين لأن مفيش ارتباطات حالية.

وأتم محسن صالح تصريحاته: الموضوع في حاجة لبعض الهدوء، ودراسة الأسباب التي جعلتنا لا نتأهل واللجنة ستعرض أسماء مدربين محليين وأجانب خلفًا لـ أسامة نبيه.

