الدوري السعودي، تتجه انظار عشاق الكرة العربية إلى مباراة الديربي بين اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

اتحاد جدة يخوض لقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يهدف إلى تخطي التعثرات في الجولتين الماضيتين بالدوري حيث خسر في الجولة الرابعة أمام النصر بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الهلال وعينه على حصد النقاط الثلاث لتعزيز مركزه أيضًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، واستكمال مسيرة الانتصارات حيث حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب الاتفاق بخماسية دون رد، الأخدود بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي



ويلتقي اتحاد جدة مع الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والهلال



وتُبث مباراة اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي والمقامة على ملعب «الإنماء»، عبر قناة «ثمانية 1» الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي



ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 10 في الجدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.