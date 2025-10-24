الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، تتجه انظار عشاق الكرة العربية إلى مباراة  الديربي بين   اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

اتحاد جدة يخوض لقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يهدف إلى تخطي التعثرات في الجولتين الماضيتين بالدوري حيث خسر في الجولة الرابعة أمام النصر بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الهلال وعينه على حصد النقاط الثلاث لتعزيز مركزه أيضًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، واستكمال مسيرة الانتصارات حيث حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب الاتفاق بخماسية دون رد، الأخدود بثلاثية مقابل هدف.

 

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي


ويلتقي اتحاد جدة مع الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والهلال


وتُبث مباراة اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي والمقامة على ملعب «الإنماء»، عبر قناة «ثمانية 1» الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي


ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 10 في الجدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين فريق الاتحاد فريق الهلال مباراة اتحاد جدة والهلال

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

سعر السمك اليوم، ارتفاع كبير في البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في البوري

خدمات

المزيد

لك الحق في الدعاية ولكن، محظورات على مرشحي الانتخابات وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية