رياضة

يهدد عرش رونالدو.. نجم الهلال يزاحم هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو روشن

ماركوس ليوناردو،فيتو
ماركوس ليوناردو،فيتو

الدوري السعودي، فاز الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

 

وعزز النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم  الهلال السعودي رصيده من الأهداف في الموسم الجديد بعد أن هز الشباك في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بين الاتحاد وضيفه الهلال في الجولة السادسة.

 

ترتيب هدافي الدوري السعودي 

 ورفع ماركوس ليوناردو رصيده إلى 5 أهداف بعد هدفه في مرمى الاتحاد ليصبح في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.

ويحتل جواو فيليكس، المهاجم البرتغالي لنادي النصر المركز الأول لهدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف حققها من هاتريك في مناسبتين وثنائية في مناسبة واحدة.

ويحتل النرويجي كينج لاعب نادي الخليج المركز الثاني في ترتيب الهدافين في حين يأتي المكسيكي كينونيس في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

وأحرز كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي نيوم، والإنجليزي إيفان توني، هداف النادي الأهلي 4 أهداف ليحتل كلاهما المركز السابع في سباق هدافي دوري روشن حتى الجولة السادسة.
 

 

وسجل هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه

ثم أضاف ماركوس الهدف الثاني لصالح الهلال في الشوط الثاني.

 

تشكيل الهلال لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هرنانديز.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، سيزار، نونيز.

الصورة

تشكيل الاتحاد لمباراة الهلال

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: الجيلدان، الموسى، دانيلو، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، دومبيا، حسام عوار.

خط الهجوم: كريم  بنزيما، ديابي.

الصورة

 

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 7 في الجدول.

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين البرتغالي كريستيانو رونالدو الهلال السعودي البرتغالي كريستيانو البرازيلي ماركوس ليوناردو اتحاد جدة

