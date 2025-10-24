بمشاركة مصطفى محمد وبقدم مغربية، نانت ينتزع فوزا مهما من باريس بالدوري الفرنسي

فاز فريق نانت الفرنسي على نظيره باريس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وأحرز الهدف الأول لـ نانت اللاعب المغربي يوسف العربي بالدقيقة 2.

وأضاف ماتيس أبلين الهدف الثاني في الدقيقة 38.

بينما أحرز لباريس الجزائري يوسف شرقي بالدقيقة 15.

وشارك مصطفى محمد باللقاء في الدقيقة 70 على حساب اللاعب يوسف العربي.

تشكيل نانت الفرنسي

وخاض لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه بكلا من:

في حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

خط الوسط: كوان – تابيبو – جويراسي- موانجا.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – يوسف العربي.

وشهد التشكيل الرسمي لفريق نانت، تواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لبداية المباراة.

كما يبحث مصطفى محمد عن ثاني أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما شارك في 7 مباريات مع نانت بالمسابقة المحلية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا جاء في شباك أوكسير بالمباراة التي أقيمت يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وهي المباراة التي انتهت بفوز نانت بهدف دون مقابل.

ويحتل باريس إف سي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نانت المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

