رياضة

التشكيل المتوقع لموقعة اتحاد جدة والهلال بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، يتجه انظار عشاق الكرة العربية إلى الديربي بين   اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

اتحاد جدة يخوض لقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يهدف إلى تخطي التعثرات في الجولتين الماضيتين بالدوري حيث خسر في الجولة الرابعة أمام النصر بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الهلال وعينه على حصد النقاط الثلاث لتعزيز مركزه أيضًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، واستكمال مسيرة الانتصارات حيث حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب الاتفاق بخماسية دون رد، الأخدود بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي

ويلتقي اتحاد جدة مع الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والهلال

وتُبث مباراة اتحاد جدة والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي والمقامة على ملعب «الإنماء»، عبر قناة «ثمانية 1» الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هرنانديز.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، كنو.

خط الهجوم: مالكوم، سيزار، نونيز.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: الشنقيطي، الموسى، سميتش، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، دومبيا.

خط الهجوم: بيرجوين،كريم  بنزيما، ديابي.

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 10 في الجدول.

