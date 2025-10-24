موعد مباراة ميلان وبيزا بالدوري الإيطالي

يفتتح فريق ميلان الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة أمام ضيفه بيزا مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة ميلان وبيزا بالدوري الايطالي

وتقام مباراة ميلان أمام بيزا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

ويحتل ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، متفوقا على إنتر ميلان ونابولي وروما أصحاب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

في المقابل، يحتل بيزا المركز العشرين والأخير في الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط من 7 مباريات.

ويمر ميلان بفترة رائعة، إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، وحقق حتى الآن 16 نقطة في الدوري الإيطالي بعد العودة المثيرة أمام فيورنتينا يوم الأحد الماضي.

ويملك الروسونيري خمسة انتصارات في الكالتشيو، بالإضافة إلى تعادل واحد ونفس عدد الخسائر.

في المقابل، يعاني بيزا هذا الموسم، إذ لم يسجل الفريق سوى ثلاثة أهداف وحصد ثلاث نقاط، في أسوأ انطلاقة له منذ صعوده إلى الدرجة الأولى، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول.

تاريخيًا التقى بيزا مع ميلان 12 مرة في منافسات الدوري الإيطالي وفاز الروسونيري في 10 مباريات، وسجل بيزا نقطتين فقط من تعادل في مباراتين، ولم يسجل أي هدف في تسع مباريات سابقة.

