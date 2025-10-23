ياسين بونو: المغرب أصبح ينافس أكبر منتخبات العالم

أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي عن فخره بتتويج منتخب بلاده تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب.

وتوج منتخب المغرب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب عقب الفوز على الأرجنتين 2-0.

وقال ياسين بونو عبر DSports Radio الأرجنتيني: "منتخب المغرب بمختلف فئاته العمرية أصبح ينافس أمام القوى الكبرى في العالم مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، بفضل تطور فكر اللاعبين والاهتمام بالمدارس الكروية الحديثة.

وأضاف:" الفوز بلقب كأس العالم للشباب أمر مذهل بالنسبة، ونحن فخورون جدا بأن يعترف بنا في العالم، لقد فاجأني المستوى التنافسي الذي أظهره اللاعبون الشباب".

واكمل: "اللعب في الأرجنتين حلم كبير يراودني منذ وقت طويل، لكنه ليس سهلا لأن دخول تلك البطولة ليس أمرا بسيطا، أتمنى أن أعيش تلك التجربة يوما ما".

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن عن استمرار بونو ضمن صفوفه حتى 2028.

وكان العقد السابق لحارس منتخب المغرب مع ناديه ينتهي في صيف 2026، ليمتد لموسمين إضافيين.

