الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسين بونو: المغرب أصبح ينافس أكبر منتخبات العالم

ياسين بونو،فيتو
ياسين بونو،فيتو

أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي عن فخره بتتويج منتخب بلاده تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب.

وتوج منتخب المغرب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب عقب الفوز على الأرجنتين 2-0.

وقال ياسين بونو عبر DSports Radio الأرجنتيني: "منتخب المغرب بمختلف فئاته العمرية أصبح ينافس أمام القوى الكبرى في العالم مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، بفضل تطور فكر اللاعبين والاهتمام بالمدارس الكروية الحديثة.

وأضاف:" الفوز بلقب كأس العالم للشباب أمر مذهل بالنسبة، ونحن فخورون جدا بأن يعترف بنا في العالم، لقد فاجأني المستوى التنافسي الذي أظهره اللاعبون الشباب". 

واكمل: "اللعب في الأرجنتين حلم كبير يراودني منذ وقت طويل، لكنه ليس سهلا لأن دخول تلك البطولة ليس أمرا بسيطا، أتمنى أن أعيش تلك التجربة يوما ما". 

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن عن استمرار بونو ضمن صفوفه حتى 2028.

وكان العقد السابق لحارس منتخب المغرب مع ناديه ينتهي في صيف 2026، ليمتد لموسمين إضافيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسين بونو البرازيل وفرنسا الهلال السعودي المغربي ياسين بونو نادي الهلال السعودي

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا

شوبير أساسيا، تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

مستقبل مجهول لنيمار قبل مونديال 2026

جيمي كاراجر ينتقد محمد صلاح وتيري هنري يدعم موقفه

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

سعود عبد الحميد يحسم موقفه من العودة إلى الدوري السعودي

صدمة لليفربول بعد إصابة نجم الفريق أمام فرانكفورت

في غياب محمد صلاح، تعرف على أرقام إيكتيكي وكوناتي في ليفربول

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأهلي يجهز مفاجأة غير سارة لـ أليو ديانج

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عطية صقر يوضح الحكمة من رفع اليد إلى السماء ومسح الوجه في الدعاء

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

المزيد
الجريدة الرسمية