تقارير تؤكد اهتمام تشابي بنجم يوفنتوس

كشفت تقارير عالمية عن اهتمام تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اهتمامًا خاصًّا بالتركي كينان يلدز جناح يوفنتوس.

يلدز من أبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية، وحمل شارة القيادة خلال مواجهة يوفنتوس وريال مدريد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، كما لعب ضد النادي الأبيض خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

النجم التركي لعب 74 دقيقة خلال المباراة، قبل أن يخرجه المدرب إيغور تودور، علمًا أنه صديق لمواطنه أردا غولر، لاعب وسط النادي الأبيض.

وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي جيوفاني برانشيني شدد على أن تشابي ألونسو يعتبر اللاعب التركي بمثابة أولوية لضمّه مستقبلًا، حسب موقع TuttoMercatoWeb: "تشابي يريد يلدز في ريال مدريد، وأنه مستعدّ للتخلّي عن أي لاعب في الفريق من أجل ضمّه، باستثناء كيليان مبابي. لكن يوفنتوس يطلب نحو 100 مليون يورو".



مدرب ريال مدريد يعرف يلدز جيدًا، حين كان لا يزال لاعبًا في بايرن ميونيخ، والجناح التركي يتألّق في أكاديمية الشباب بالنادي البافاري، بين عامي 2012 و2022.

قبل مواجهة يوفنتوس أشاد تشابي باللاعب، قائلًا: "لدى النادي الإيطالي لاعبون ممتازون، ويلدز أحدهم. كان تطوّره رائعًا. أعرفه منذ كنا معًا في بايرن، ومتابعة تقدّمه تسعدني كثيرًا".

كذلك أعرب يلدز عن إعجابه بنادي العاصمة الإسبانية، إذ قال عشية اللقاء: "ريال مدريد فريق رائع. كل طفل يحلم باللعب في (ملعب سانتياغو) برنابيو. إنه أحد أجمل الملاعب في العالم. مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا كانت بمثابة حلم تحقق"

