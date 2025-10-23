الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب الكرة النسائية،فيتو
منتخب الكرة النسائية،فيتو

يلتقى منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام ضيفه منتخب غانا فى المباراة التى ستقام على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

موعد مباراة منتخب مصر للنسائية أمام غانا 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام ضيفه منتخب غانا في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب سيدات الفراعنة بقيادة أحمد رمضان إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض المنتخب مرانه أمس على الملعب الفرعى لاستاد هيئة قناة السويس، وشهد تنفيذ بعض الجمل الفنية ووضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة منتخب غانا، بينما خاض الضيوف المران الرئيسى مساء أمس على ملعب المباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب بعد غد إلى العاصمة الغانية أكرا استعدادا لخوض مباراة الإياب فى الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الامم الافريقية للسيدات أمم إفريقيا تصفيات أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية للسيدات كاس الأمم الإفريقية منتخب مصر لكرة القدم النسائية منتخب مصر لكرة منتخب مصر لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر

مواد متعلقة

شوبير أساسيا، تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

مستقبل مجهول لنيمار قبل مونديال 2026

جيمي كاراجر ينتقد محمد صلاح وتيري هنري يدعم موقفه

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

سعود عبد الحميد يحسم موقفه من العودة إلى الدوري السعودي

صدمة لليفربول بعد إصابة نجم الفريق أمام فرانكفورت

في غياب محمد صلاح، تعرف على أرقام إيكتيكي وكوناتي في ليفربول

انتقادات إنجليزية لاذعة لمحمد صلاح

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأهلي يجهز مفاجأة غير سارة لـ أليو ديانج

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عطية صقر يوضح الحكمة من رفع اليد إلى السماء ومسح الوجه في الدعاء

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

المزيد
الجريدة الرسمية