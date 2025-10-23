موعد مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا

يلتقى منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام ضيفه منتخب غانا فى المباراة التى ستقام على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

موعد مباراة منتخب مصر للنسائية أمام غانا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام ضيفه منتخب غانا في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب سيدات الفراعنة بقيادة أحمد رمضان إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض المنتخب مرانه أمس على الملعب الفرعى لاستاد هيئة قناة السويس، وشهد تنفيذ بعض الجمل الفنية ووضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة منتخب غانا، بينما خاض الضيوف المران الرئيسى مساء أمس على ملعب المباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب بعد غد إلى العاصمة الغانية أكرا استعدادا لخوض مباراة الإياب فى الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى.

