تأكد غياب ثنائي غزل المحلة عن مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ضربة قوية قبل مواجهة حرس الحدود، غدًا ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد غياب الثنائي أحمد شوشة وعبد اللطيف جريندو عن غزل المحلة خلال مباراة الغد بسبب الإيقاف، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال المباراة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، ليتم إيقافهما وفقًا للوائح لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة.

غزل المحلة يجدد عقد الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، عن تجديد عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة، في إطار سياسة النادي الداعمة للعناصر الشابة والمحافظة على أبناء النادي.

وأكدت لجنة التعاقدات أن القرار جاء نتيجة المستوى المتميز والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبان خلال المباريات السابقة، ما جعلهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

