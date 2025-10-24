سبب استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

أعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره إيجل نوار بطل بوروندي غدٍ السبت، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

القائمة شهدت غياب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بقرار من المدير الفني.

سبب استبعاد الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي، يعاني من حالة إجهاد في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب إلى استبعاده من قائمة مباراة إيجل نوار.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالشناوي في ظل شعوره بالإجهاد، حفاظا عليه من تفاقم الإصابة، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة في الفترة المقبلة

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

