مستقبل مجهول لنيمار قبل مونديال 2026

كشفت تقارير اسبانية أن نيمار جونيور لاعب سانتوس البرازيلي، يمتلك هدفًا واضحًا وهو خوض كأس العالم للمرة الأخيرة ولهذا، يحتاج إلى دقائق لعب منتظمة.

ووفقًا لصحيفة SPORT:" حاليًا، يتعافى نيمار في سانتوس بعد إصابة تعرض لها منذ منتصف سبتمبر الماضي، ويجب عليه أيضًا التفكير في مستقبله، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية العام.

وأفادت الصحيفة إن انتقال نيمار إلى إنتر ميامي أمر محتمل، مع وجود خبرة نجوم مثل ميسي وسواريز، وتوفر مقعدين في قائمة الفريق لعام 2026، تبدو الأجواء مهيأة لوصول نيمار إلى الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

وصرح رئيس سانتوس، مارسيلو تيكسيرا:" لم نتحدث بعد عن التمديد، لكن هذا أولوية لأن نيمار يريد المشاركة في كأس العالم القادمة.

في سن الثالثة والثلاثين، وبعد محطات في برشلونة وباريس سان جيرمان والسعودية، يريد نيمار قبل كل شيء أن يكون في أفضل جاهزية ومستوى للمونديال، حتى وإن كان من غير المرجح عودته إلى أوروبا.

