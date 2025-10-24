الجمعة 24 أكتوبر 2025
هل يفعلها مصطفى محمد، نانت يبحث عن الانتصار الثاني أمام نادي باريس بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

الدوري الفرنسي، يحل  نانت ضيفًا على فريق باريس إف سي في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ويعاني نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد هذا الموسم بالدوري الفرنسي، حيث يبحث عن الفوز الثاني له في الدوري الفرنسي.

 

ويعود آخر فوز لرفاق مصطفى محمد في الدوري إلى يوم 30 أغسطس الماضي، بينما خسر 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات.

 

ويحتل فريق باريس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.


ويقود المهاجم المصري مصطفى محمد قائمة نانت في مواجهة باريس إف سي اليوم الجمعة، من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد في 7 مباريات في الدوري الفرنسي هدفا وحيدا.

