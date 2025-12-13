روح الدوري السعودي واشتري ليفربول بعد 3 سنوات، رسالة ميدو لمحمد صلاح تثير الغضب (فيديو)

18 حجم الخط

أزمة محمد صلاح، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمهاجم المنتخب السابق، أحمد حسام "ميدو"، وهو يبعث برسالة للاعب ليفربول والمنتخب محمد صلاح، نصحه فيها بترك ليفربول إلى الدوري السعودي.

رسالة ميدو لمحمد صلاح "روح الدوري السعودي"

وقال أحمد حسام "ميدو"، في مقطع الفيديو المنتشر "رسالتي لـ محمد صلاح روح الدوري السعودي، وخذ 150 مليون ريال في السنة، وبعد 3 سنوات أرجع أشتري 15% من ليفربول، وأعمل مرتب لنفسك، وتكون بذلك كسبت كل حاجة "أحسن حاجة.. 450 مليون ريال يستطيع أن يشتري 15% من ليفربول، ويعمل مرتب لنفسه كبير... كمدير كرة ميه ميه"

ميدو: انصح الكابتن محمد صلاح يروح للدوري السعودي 3 سنوات وبعدها يشتري نادي ليفربول 👇 pic.twitter.com/2qcyPzGxsi — أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) December 13, 2025



أثارت رسالة أحمد حسام "ميدو" لمحمد صلاح باللعب في الدوري السعودي جدلًا واسعًا، وتفاعل العديد من جماهير الكرة السعوديين مع رسالة ميدو لمحمد صلاح باللعب في الدوري السعودي، البعض رفض الاقتراح معبرًا عن غضبه، بينما أشار آخرون إلى أن رسالة ميدو لمحمد صلاح بها بعض المنطقية.

وعلق البلوجر صالح أبو مهند فقال: "لم يقولها (عبث) هو يعلم ان نادي الهلال على سبيل المثال سوف يعطي اللاعب هذا المبلغ.. وإن طلب أكثر سوف يعطونه"

نشطاء سعوديون يرفضون العرض

ورفض البلوجر علي بن ناصر فقال: "أقول له الدوري السعودي تجاوز مرحلة الدعاية والتسويق والكل يتكلم عنه، والآن مقبل على مرحلة خصخصة وجودة استقطاب وكفاءة يعني راحت عليه يجلس محله ولا يغتر بكلام البعض".

أما البلوجر السعودي أبو محمد فقال: "كلامه صحيح ماقال حاجة غلط ومحمد صلاح يستاهل. أجر نيمار 6 مباريات بمليار ريال!!"

رسالة ميدو لمحمد صلاح، فيتو



وعلق البلوجر هلال بن الأزرق فقال: " صادق.. وكلامه ما يزعل شفنا الهلال اتفق مع لاعب 20 مليون..."

وقال البلوجر عيسى أبو فهد: "مافي جديد كل المحترفين اللي عندنا في السعودية جايين لأجل المال ولهم نفس الفكر"

نشطاء سعوديين: لاعب رفض الدوري السعودي مرتين والآن بعد أزمته مع ناديه يريد توقيع العقد.. يا ريت نتجاهله

بينما طلب بعض النشطاء السعوديين برفض التعاقد مع محمد صلاح، قائلين: " لاعب رفض يأتي في الدوري السعودي مرتين.. الأن بعد أزمته مع ناديه يريدون توقيع العقد معه... هالحين بعد مشاكله مع ناديه تجيبه... ياليت نتجاهله"

جدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر السابق، قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إنه يطالب "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بمغادرة النادي"، مضيفًا: "الدوري السعودي هو الوجهة الأفضل له".

وأوضح ميدو أنه مر بموقف محمد صلاح من قبل، فقال: "لقد مررتُ بهذا الموقف من قبل، في بعض الأحيان، لم أكن أقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، وكنت أشعر بالإحباط الشديد، ليس لأنني مغرور، وليس لأنني شعرتُ بأنني أكبر من النادي، بل لأنني أعلم أن جمهوري في الوطن ينتظرني"

ميدو يطالب محمد صلاح بمغادرة ليفربول

وأشار ميدو إلى أنه "عندما تُعرض مباراة ليفربول، يتجمع المصريون أمام التليفزيون بانتظار مشاركة صلاح، بانتظار تسجيله هدفًا.. يشعرون جميعًا أن ابنهم يلعب اليوم في أفضل دوري في العالم. إنهم فخورون به، هذا يضعه تحت ضغط هائل للعب والمشاركة".

هل يغادر محمد صلاح ليفربول، فيتو

وطالب ميدو من محمد صلاح "أنه يجب أن يغادر ليفربول"، قائلًا: "أعتقد أن الوقت قد حان لمغادرته.. إذا فقدتَ ثقة المدير الفني، فمن الصعب إصلاح الوضع، لكن إن غادر، فليغادر بشكل مُهيب، كما تعلمون.. لقد قدّم الكثير لليفربول. إنه أسطورة"

وقال أحمد حسام ميدو: "في جميع دول الخليج، يكنّون احترامًا كبيرًا لصلاح ولما قدمه في عالم كرة القدم.. لقد كان مثالًا يُحتذى به لجميع اللاعبين القدامى والجيل الجديد، لذا يتمنون وجوده بينهم..".

وأضاف ميدو: "أعتقد حقًا أن أفضل مكان له هو الدوري السعودي. إنه دوري قوي، وتنافسي، ويُبث الآن في أكثر من 90 أو 100 دولة، حيث يلعب ضد لاعبين كبار وأسماء لامعة أسبوعًا بعد أسبوع.. لذا آمل حقًا، إن انتقل، أن ينتقل إلى السعودية".

