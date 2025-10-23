الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

شوبير أساسيا، تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يبدأ النادي الأهلي اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل. 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اتجاها أمام ايجل نوار باستبعاد كوكا بسبب الطرد، ومن الممكن يشارك محمد شكري.

وأشار إلى أن هناك اتجاها قويا بمشاركة مصطفى شوبير أساسيا، وأن محمد هاني وياسر إيراهبم سيشاركون في المباراة.

وتابع أن المباراة  قد ترى أحمد رمضان بيكهام أو مصطفى العش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

