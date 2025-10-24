السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

مصدر باتحاد الكرة، إعلان اسم المدير الفني للمنتخب الأولمبي قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعلن عن اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قبل بطولة أمم إفريقيا للكبار، المقرر إنطلاق فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لفيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة استقر بالفعل على اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2005، على أن يتم إعلان القرار رسميا قبل بطولة الأمم الافريقية للكبار بالمغرب.

 

اللجنة الفنية تضع معايير إختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي

 وقبل أيام قليلة، ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم، بحضور المهندس هاني أبو ريدة تقرير الكابتن أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها بوضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني.

قبول استقالة أسامة نبيه

 كما أوصت اللجنة قبول اعتذار الكابتن أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

كما ناشدت اللجنة الأندية المصرية لوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.

اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب

وكانت “فيتو” قد انفردت بنشر خبر عن قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر إلى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب في وقت سابق.

موعد انطلاق التصفيات لمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس

وينطلق الدور التمهيدي من التصفيات الافريقية المؤهلة لـأولمبياد لوس أنجلوس العام القادم 2026، فيما تقام بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد بالعام 2027.

الجريدة الرسمية