اتحاد الكرة يراهن على الخبرة المحلية في تدريب المنتخب الأولمبي

يقف المنتخب الأولمبي على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخه، خاصة بعد إخفاق منتخب الشباب في مونديال تشيلي الأخير وخروجه المبكر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستوى التحضير للبطولة.

وفي ظل هذه الأجواء، يواجه اتحاد الكرة أزمة تتعلق بمستقبل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، الذي يُعوَّل عليه تمثيل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 خاصه وأن مجلس الجبلاية استقر بشكل كبير على تعيين مدرب محلي وطني للفراعنة.

وبينما تتواصل النقاشات داخل مجلس إدارة الاتحاد حول هوية المدرب القادم خلفًا لأسامة نبيه، تتعالى التحذيرات بأن مشوار التأهل للأولمبياد المقبلة لن يكون سهلًا.

وتعالت أصوات عديدة بضرورة تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الاولمبي، في الوقت الذي يصر فيه مجلس الاتحاد على أن المدرب الوطني لا يقل خبرة عن “ الخواجة”، بل افضل لمعرفته بطبيعة اللاعب المصري.

ولعل أبرز الأسباب التي يستند إليها الاتحاد في الإصرار على المدرب الوطني هو أن النجاحات التي يحققها المنتخبات تاني عن طريق مدربين وطنيين سواء بالمنتخب الأول مع الجنرال محمود الجوهري والمعلم حسن شحاتة، حتى العميد حسام حسن الذي صعد مؤخرا بالفراعنة الكبار لكأس العالم 2026.

ولعل انجازات المنتخب الاولمبي كانت مع المخضرم شوقي غريب الذي حقق إنجازا بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة كأس العالم للشباب التى أقيمت 8 يوليو من عام 2001، بالأرجنتين، بالتغلب على بارجواى فى مباراة تحديد المركز الثالث.

كما توج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر، وبلغ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 قبل أن يودع المنافسات من الدور الثاني على يد البرازيل.

وياتي اختيار المدرب الوطني لقيادة المنتخب الاولمبي هو صعوبة التصفيات خاصة بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لنظام جديد لتصفيات أولمبياد 2028 زاد من تعقيد المهمة؛ فبدلًا من تأهل ثلاثة منتخبات إفريقية كما في السابق، سيحجز المقعدان الأول والثاني فقط مكانهما في لوس أنجلوس.

كما أن الاستعدادات للأولمبياد بعد عام من الآن فليس منطقيا لاتحاد الكرة أن يدفع راتب مديرا فنيا بالعملة الصعبة في لمدة عام دون أي احتكاك، فضلا عن صعوبة اختياره للاعبين خاصة مع الظهور الأخير لمنتخب الشباب وعدم تواجد سوى لاعبين بالفريق الأول بالدوري المصري بما لا يضمن بناء فريق تنافسي، لذلك يفضل الاتحاد المدرب الوطني لقدرته على اختيار اللاعبين من الدوري المصري وأيضا من المحترفين.

