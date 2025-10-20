اتحاد الكرة يكشف حقيقة إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لكل ما يتردد حول إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علمًا بأن تنسيقًا كاملًا يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وواصل اتحاد الكرة في بيان رسمي: “يهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية”.

ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن في حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها ثلاث دول، وهي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وينتظر منتخب مصر ما ستسفر عنه قرعة كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب الفراعنة يدخل قرعة المونديال ضمن المستوى الثالث وفقًا لتصنيف الفيفا الأخير.

موعد قرعة كأس العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن قرعة كأس العالم 2026 ستُقام يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويقام الحفل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا).

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة FIFA TV الرسمية على يوتيوب، إضافة إلى beIN Sports الإخبارية، وقناة SSC السعودية الرياضية.

نظام البطولة وعدد المنتخبات المشاركة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 أكبر عدد من المشاركات في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، تُقسم إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات.

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني.

يُضاف إليهم أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث ليكتمل عدد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32.

ووفقًا لترتيب الفيفا الأخير، فمن المتوقع أن تأتي مجموعة منتخب مصر كالتالي:

من أوروبا: فرنسا، البرتغال، ألمانيا، إنجلترا.

من أمريكا الجنوبية: الأرجنتين أو البرازيل أو كولومبيا.

ومن آسيا أو أمريكا الشمالية: اليابان، المكسيك، أو الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.