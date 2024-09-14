غضب بين لاعبي المنتخب الأولمبي لتأخر صرف مكافآت أولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على لاعبي المنتخب الأولمبي، وأعضاء الجهاز الفني من المصريين، بسبب تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقاتهم المالية ومكافآت الفريق بعد الحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد الكرة يماطل لاعبي المنتخب الأولمبي

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد وعدوا اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني أكثر من مرة بأنهم سيصرفون مستحقاتهم المالية، ولكن مسئولو الجبلاية يماطلون، ما أصاب لاعبي المنتخب الأولمبي بالسخط الشديد، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يماطل فيها مسئولو اتحاد الكرة في صرف المكافأت، فقد حدث نفس الشيء مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب بعد حصوله على المركز الثامن في أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي رابع أولمبياد باريس

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي المصري، كان حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره المنتخب المغربي بنتيجة 6-0.

وقدم منتخب مصر الأولمبي عروضا ونتائج جيدة في البطولة وتصدر مجموعته بعدما فاز على أسبانيا وأوزبكستان، فيما تعادل مع الدومينيكان، ثم تخطى أوروجواي في ربع النهائي ثم خسر أمام فرنسا في نصف النهائي، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام المغرب بستة أهداف نظيفة.