السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غضب بين لاعبي المنتخب الأولمبي لتأخر صرف مكافآت أولمبياد باريس

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على لاعبي المنتخب الأولمبي، وأعضاء الجهاز الفني من المصريين، بسبب تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقاتهم المالية ومكافآت الفريق بعد الحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد الكرة يماطل لاعبي المنتخب الأولمبي

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد وعدوا اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني أكثر من مرة بأنهم سيصرفون مستحقاتهم المالية، ولكن مسئولو الجبلاية يماطلون، ما أصاب لاعبي المنتخب الأولمبي بالسخط الشديد، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يماطل فيها مسئولو اتحاد الكرة في صرف المكافأت، فقد حدث نفس الشيء مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب بعد حصوله على المركز الثامن في أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي رابع أولمبياد باريس

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي المصري، كان حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره المنتخب المغربي بنتيجة 6-0.

وقدم منتخب مصر الأولمبي عروضا ونتائج جيدة في البطولة وتصدر مجموعته بعدما فاز على أسبانيا وأوزبكستان، فيما تعادل مع الدومينيكان، ثم تخطى أوروجواي في ربع النهائي ثم خسر أمام فرنسا في نصف النهائي، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام المغرب بستة أهداف نظيفة.

بقيمة 85 ألف دولار شهريا، تفاصيل عقد ميكالي مع اتحاد الكرة

زغلول صيام يكتب: لمصلحة من وضع البنزين بجوار النار؟ ميكالي وحسام حسن!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الاولمبى لاعبي المنتخب الأولمبي اتحاد الكرة اولمبياد باريس 2024 شوقى غريب أولمبياد طوكيو 2020 المنتخب المغربي

مواد متعلقة

إيهاب الكومى يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

فيتو تنفرد بموعد الإعلان عن فتح باب الترشيح وموعد انتخابات اتحاد الكرة

على مسئولية عامر حسين: ميكالي مدربا لمنتخب 2005 وموقف شيتوس.. الأهلي لن يشارك في كأس مصر الموسم القادم.. وهذا موقف الزمالك بالسوبر

في عهد مجلس علام المنتخبات الوطنية «ملهاش ضهر».. المنتخب الأول يبدأ معسكره بـ 6 لاعبين.. الأولمبي يتوجه للأولمبياد بثنائي فوق السن.. وأزمات لاعبي الأهلي الدوليين مع الفراعنة عرض مستمر

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية