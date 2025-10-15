الخميس 16 أكتوبر 2025
مصدر بالمنتخب الوطني يكشف مصير مشاركة محمد عبد المنعم في أمم إفريقيا

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

كشفت مصدر في الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تطورات برنامج تأهيل محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وإمكانية مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل.

كان محمد عبد المنعم قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي 2024-2025.

وعن موعد عودة اللاعب قال المصدر لـ"فيتو": "لا يمكننا في الوقت الحالي تحديد مشاركة اللاعب في أمم أفريقيا من عدمه، مشيرا إلى أن اللاعب ما زال في مرحلة إعادة التأهيل البدني، لذلك لا يوجد تاريخ محدد لعودته حتى الآن، وانضمامه إلى تدريبات فريق غير محدد بعد".

فيما أكد المصدر لـ"فيتو" أن محمد عبد المنعم لن يكون ضمن حسابات منتخب مصر بمعسكر نوفمبر.

فرص لحاق اللاعب بأمم أفريقيا صعبة

وأوضح المصدر أن التوقعات ليست مرتفعة فيما يخص لحاق عبد المنعم بقائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، إذ لا يزال اللاعب في مرحلة إعادة التأهيل البدني دون سقف زمني محدد للعودة.

إصابة محمد عبد المنعم 

وكان عبد المنعم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع نيس في النصف الثاني من الموسم الماضي، تحديدًا أواخر شهر أبريل الماضي وخضع لعملية جراحية ناجحة في فرنسا، ليدخل بعدها في برنامج تأهيلي طويل الأمد.

