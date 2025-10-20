الإثنين 20 أكتوبر 2025
أبوريدة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة يتابعون معسكر المحكمات

تواجد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو العنين ومحمد أبو حسين، في معسكر المحكمات داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحدث أبوريدة مع المحكمات قائلا إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيهن من أجل الظهور بقوة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

 

انطلاق معسكر تطوير مستوى المحكمات 

انطلق أمس الأحد بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر مغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط المحكمات المصريات بمشاركة 30 محكمة منهن 15 محكمة ساحة، 15  مساعدة، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة.

رفع المستوى الفني والبدني للمحكمات 

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الفنية والبدنية للمحكمات المصرية، حيث يهدف أوسكار رويز رئيس اللجنة الرئيسية إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

يستمر المعسكر لمدة 3 أيام، ويحاضر فيه أوسكار رويز وهيام بركة عضو اللجنة ومسئولة ملف التحكيم النسائى.

اختبارات فيديو تست للمحكمات

يتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

كما يتضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وسبق المعسكر الرئيسى الذى انطلق اليوم، تدريبات عملية للمحكمات بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة.

