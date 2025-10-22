اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام السوبر المصري بالإمارات

السوبر المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس السوبر المصري وضمت القائمة كل من:

محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

موعد بطولة السوبر المصري بالإمارات

وتستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

محمود البنا الحكم الدولي، فيتو

مباريات كأس السوبر المصري

الزمالك وبيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 6 نوفمبر

الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين..6 نوفمبر

مباراة المركز الثالث

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر

المباراة النهائية

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.. يوم 9 نوفمبر.

