اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب

اتحاد الكرة، قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، توجيه الشكر للمدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه، على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد مناقشة التقرير الفني لمشاركة منتخب الشباب في كأس العالم مع اللجنة الفنية، والاطلاع على تقرير الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة قرار توجيه الشكر لمدرب منتخب الشباب بشكل رسمي خلال ساعات.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على إرجاء إعلان تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات لوقت لاحق.

وأنهى منتخب الشباب مؤخرا مشاركته في بطولة كأس العالم، من دور المجموعات، وهي نتيجة لم ترضي طموحات الجماهير المصرية.

الجريدة الرسمية